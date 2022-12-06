Вымахал, отрастил шевелюру: Галкин* подурачился с подросшим сыном Гарри, который растет его копией

Алла Пугачева уже третий месяц находится в Израиле. Знаменитая певица решила покинуть родину вместе с семьей. Она во всем поддерживает мужа Максима Галкина*, который еще недавно гастролировал. Он объездил много стран, но теперь сделал перерыв до января. Артист проводит время с женой и детьми.
На звездную семью обрушилось много критики. Одни осуждают их отъезд в Израиль, другие не согласны с высказываниями артистов. Однако Пугачева поставили на место злопыхателей и рассказала, как справляется с травлей.
А Галкин* 6 декабря отправился на прогулку с сыном Гарри. Они прокатились на велосипедках по пляжу. Юморист показала, как наследник включает солнце. Они подурачились на улице. Гарри отрастил локоны. Он уже дорос до плеча отца.
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Поклонники поразились тому, как вырос сын Пугачевой. Многие отметили, что мальчик уже повзрослел. фанаты считают, что у него с папой одно лицо. «Волшебники, привет», «Какие! Очень скучаем по семейным видео», «Как быстро детки растут!», «Как отличается Гарри от остальных "звездных мальчиков" — такой живой, веселый», «Гарри ну копия Макса», «Солнечные и замечательные», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин с сыном. Фото: соцсети звезды