Вымахал, отрастил шевелюру: Галкин* подурачился с подросшим сыном Гарри, который растет его копией

На звездную семью обрушилось много критики. Одни осуждают их отъезд в Израиль, другие не согласны с высказываниями артистов. Однако Пугачева поставили на место злопыхателей и рассказала, как справляется с травлей.

А Галкин* 6 декабря отправился на прогулку с сыном Гарри. Они прокатились на велосипедках по пляжу. Юморист показала, как наследник включает солнце. Они подурачились на улице. Гарри отрастил локоны. Он уже дорос до плеча отца.

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