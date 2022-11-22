«Папа, тебе помочь?»: Галкин* воссоединился с двойняшками Лизой и Гарри в Израиле (видео)

Максим Галкин* в этом году возобновил гастроли. Если в начале года он ездил по российским городам, то теперь колесит по миру. Не так давно артист находился в Литве. Он пропустил годовщину отношений с Аллой Пугачевой, но не забыл про дату. Примадонна получила букет цветов. Сама она уже два месяца находится с детьми в Израиле.
Алла Борисовна просила мужа приехать хоть на пару денечков. И вот 22 ноября Галкин* оказался с семьей. Он посвятил время детям, которые уже учатся в местной школе. Однако на новом видео двойняшки Лиза и Гарри повеселились с папой. Они оказались на площадке, где можно прокатиться на небольшом зиплайне.
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46-летний артист устроил соревнования с сыном. Ему удалось по скорости обогнать наследника. А вот Лиза только наблюдала за ними. Девочка стала хохотать, когда Максим* оказался горизонтально к земле.
«Папа, тебе помочь?» – спросила она.
«Все в порядке», – заверил юморист.
На кадрах не хватало только Аллы Пугачевой. Поклонники заметили, что Лиза выступила в качестве оператора. Многие восхитились тем, как подрос Гарри. А вот муж певица сразил всех своей физической подготовкой.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин с сыном. Фото: соцсети звезды