«Папа, тебе помочь?»: Галкин* воссоединился с двойняшками Лизой и Гарри в Израиле (видео)

Алла Борисовна просила мужа приехать хоть на пару денечков. И вот 22 ноября Галкин* оказался с семьей. Он посвятил время детям, которые уже учатся в местной школе. Однако на новом видео двойняшки Лиза и Гарри повеселились с папой. Они оказались на площадке, где можно прокатиться на небольшом зиплайне.

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46-летний артист устроил соревнования с сыном. Ему удалось по скорости обогнать наследника. А вот Лиза только наблюдала за ними. Девочка стала хохотать, когда Максим* оказался горизонтально к земле.