«Такая ножка прям»: Кудрявцева вслед за Бородиной предстала в силуэтном платье с цветочным принтом и ярких лодочках

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая для съемок повторила образ своей коллеги. На ее фигуре наряд смотрелся более сдержанно.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что следит за фигурой и прибегает к помощи профессионалов, чтобы хорошо выглядеть. И в 51 год блондинка не перестает восхищать поклонников своими образами. На съемках ее луки подбирают стилисты. Все чаще  она облачается в яркие платья. 

Накануне Лера провела день с дочкой Марией. Она нарядила с ней вместе елку дома. Также телеведущая подарила малышке кролика. А вот 8 декабря она уже приехала на новые съемки. Кудрявцева облачилась в силуэтное темно-синее платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Образ дополнили сиреневые туфли. 

«Такая ножка прям», – восхитилась блондинка.

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Поклонники тоже были восхищены тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она в отличной форме. К слову, на днях в таком же платье только розового цвета также щегольнула на съемках Ксения Бородина. Однако на знаменитой брюнетке наряд сидел более платно. Хоть она в свои 39 лет и следит за фигурой. 

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

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