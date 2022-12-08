«Такая ножка прям»: Кудрявцева вслед за Бородиной предстала в силуэтном платье с цветочным принтом и ярких лодочках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что следит за фигурой и прибегает к помощи профессионалов, чтобы хорошо выглядеть. И в 51 год блондинка не перестает восхищать поклонников своими образами. На съемках ее луки подбирают стилисты. Все чаще она облачается в яркие платья.
Накануне Лера провела день с дочкой Марией. Она нарядила с ней вместе елку дома. Также телеведущая подарила малышке кролика. А вот 8 декабря она уже приехала на новые съемки. Кудрявцева облачилась в силуэтное темно-синее платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Образ дополнили сиреневые туфли.
«Такая ножка прям», – восхитилась блондинка.
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Поклонники тоже были восхищены тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она в отличной форме. К слову, на днях в таком же платье только розового цвета также щегольнула на съемках Ксения Бородина. Однако на знаменитой брюнетке наряд сидел более платно. Хоть она в свои 39 лет и следит за фигурой.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды