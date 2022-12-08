«Такая ножка прям»: Кудрявцева вслед за Бородиной предстала в силуэтном платье с цветочным принтом и ярких лодочках

Накануне Лера провела день с дочкой Марией. Она нарядила с ней вместе елку дома. Также телеведущая подарила малышке кролика. А вот 8 декабря она уже приехала на новые съемки. Кудрявцева облачилась в силуэтное темно-синее платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Образ дополнили сиреневые туфли.

«Такая ножка прям», – восхитилась блондинка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».