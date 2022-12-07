«Я вижу, что живой»: Лера Кудрявцева познакомила четырехлетнюю дочку с новым членом семьи (видео)

В последнее время у Леры особенно много работы. Она ездит на съемки и ведет концерты. Однако телеведущая 7 декабря провела время с семьей. Она нарядила с дочкой новогоднюю елку, а также приготовила для малышки подарок.

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В соцсети Кудрявцева выложила видео, где запечатлела клетку с кроликом. Мария села на пол и смотрела на нового члена семьи. Рядом был и Игорь Макаров. Няня достала кролика и посадила у ног ребенка. Дочка телеведущей его осторожно погладила.