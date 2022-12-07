«Я вижу, что живой»: Лера Кудрявцева познакомила четырехлетнюю дочку с новым членом семьи (видео)

Лера Кудрявцева уже давно стала мамой. От первого брака у телеведущей есть сын Жан, который уже подарил ей внука Льва. А своему нынешнему мужу Игорю Макарову блондинка подарила дочку Марию. Не так давно крохе исполнилось четыре года. Она ходит в элитный детский садик, любит наряжаться и порой спорит с мамой.
В последнее время у Леры особенно много работы. Она ездит на съемки и ведет концерты. Однако телеведущая 7 декабря провела время с семьей. Она нарядила с дочкой новогоднюю елку, а также приготовила для малышки подарок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В соцсети Кудрявцева выложила видео, где запечатлела клетку с кроликом. Мария села на пол и смотрела на нового члена семьи. Рядом был и Игорь Макаров. Няня достала кролика и посадила у ног ребенка. Дочка телеведущей его осторожно погладила.
«Машуль, доставай! Он-то боится просто!» — сказала Лера.
«Потрогай, Маш», — попросил девочку папа.
«Да, мягкий! Да, я вижу, что живой!» — смущенно сказала Мария.
На этот раз поклонники умилились подарку. Многие отметили, что Лера поступила правильно, что завела дома кролика, так как детей нужно учить обращаться с животными по-доброму и ухаживать за ними. Отметим, что у телеведущей также много лет живет кот Фофан. Мария еще совсем крохой сама кормила кота.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды