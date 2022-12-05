А ножки стройные: 51-летняя Кудрявцева в силуэтном платье цвета Барби не скрыла выпирающий живот

Лера Кудрявцева уже много лет строить карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных телеведущих. Блондинка в этом году отметила 51-летие. Она старается держать себя в форме. Лера на днях стала ведущей «Песни года». Она в 16 раз вела концерт с Сергеем Лазаревым. А перед съемками они даже поужинали в ресторане.
Кудрявцева не скрывает, что любит покушать. Сама она хорошо готовит. И порой стилисты выбирают для нее наряды, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз блондинка появилась на съемках в силуэтном платье цвета Барби с открытыми плечами.
Телеведущая сделала акцент на изящные щиколотки. Лук дополнили фиолетовые лодочки. Лера руками пыталась поправить наряд, чтобы скрыть выпирающий живот.
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Поклонники отметили, что Кудрявцева снова их восхитила своим моложавым видом. Многие ее осыпали комплиментами. «Это ваш цвет», «Такая вы красотка», «Ну что за куколка», «Лера, такой милый живот вас только красит», «Наша бесподобная блондинка», «Ноги просто идеальные», «Вот и Барби ожила», — стали писать подписчики.