А ножки стройные: 51-летняя Кудрявцева в силуэтном платье цвета Барби не скрыла выпирающий живот

Кудрявцева не скрывает, что любит покушать. Сама она хорошо готовит. И порой стилисты выбирают для нее наряды, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз блондинка появилась на съемках в силуэтном платье цвета Барби с открытыми плечами.

Телеведущая сделала акцент на изящные щиколотки. Лук дополнили фиолетовые лодочки. Лера руками пыталась поправить наряд, чтобы скрыть выпирающий живот.

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