Алла Пугачева эмоционально высказалась о травле ее семьи: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей»

Алла Пугачева является легендарной певицей. И хоть уже несколько лет она не выступает на сцене, ее популярность не уменьшается. Артистка растит двойняшек Лизу и Гарри. В этом году она уехала в Израиль с семьей. Ее муж Максим Галкин* начал гастролировать по всему миру. На пару обрушилось много осуждения и критики.
Недавно Галкин* вернулся в Израиль. Он с радостью играет с детьми. Примадонна не перестает выходить в свет. В это время пару многие осуждают. На днях даже активизировались мошенники, которые стали разводить друзей супругов на деньги, прося у них помощи от лица звездной пары.
А журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена Алла Пугачева не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов.
Пугачева 6 декабря решила поставить злопыхателей на место. Она выложила фото с видом на пальмы и пояснила, как справляется с травлей.
Этим видом любуется Алла Пугачева в Израиле. Фото: соцсети звезды
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«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной.
Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все. Всем привет!» — написала Примадонна.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.