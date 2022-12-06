Алла Пугачева эмоционально высказалась о травле ее семьи: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей»

Недавно Галкин* вернулся в Израиль. Он с радостью играет с детьми. Примадонна не перестает выходить в свет. В это время пару многие осуждают. На днях даже активизировались мошенники, которые стали разводить друзей супругов на деньги, прося у них помощи от лица звездной пары.

А журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена Алла Пугачева не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов.

Пугачева 6 декабря решила поставить злопыхателей на место. Она выложила фото с видом на пальмы и пояснила, как справляется с травлей.