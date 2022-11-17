Карапуз в кепке «дракона»: Нюша засняла, как 11-месячный сын резвится в аквапарке с сестрой

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что теперь поставила на паузу свою карьеру, но намерена и дальше выступать на сцене. После свадьбы с Игорем Сивовым у нее появились семейные хлопоты. Она растит дочку Серафиму-Симбу, которой недавно исполнилось четыре года. Также у супругов подрастает сын Саффрон, которому всего 11 месяцев.
В этом году Нюша переехала жить в Дубай. Теперь она лишь иногда приезжает в Москву ради выступлений. Большую часть времени певица посвящает детям. При этом она успевает видеться с друзьями и появляться в смелых нарядах на красных дорожках.
На этот раз Нюша привела детей в аквапарк. Она запечатлела, как наследники резвятся в бассейне. Симба в купальнике успела не только покататься с горок, но и насладиться мороженым. А вот для Саффрона место было новое. Мальчик был в кепке «дракона» сидел и играл со струей воды, которая била из пола. Он улыбался от удивления.
«Саффроша, волшебство, да?» — умилялась певица.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын артистки быстро растет. Фанаты считают, что он похож и на маму, и на папу.
«Он такой милый», «Карапузик растет», «Очаровательный ребенок», «Обожаю ваших деток», «Симба заботливая сестра», «Очень классный сын! Такой он сладкий», «Он вроде на папу похож, но и мамино что-то есть», — стали писать пользователи Сети.
Симба и Саффрон. Фото: соцсети