Карапуз в кепке «дракона»: Нюша засняла, как 11-месячный сын резвится в аквапарке с сестрой

На этот раз Нюша привела детей в аквапарк. Она запечатлела, как наследники резвятся в бассейне. Симба в купальнике успела не только покататься с горок, но и насладиться мороженым. А вот для Саффрона место было новое. Мальчик был в кепке «дракона» сидел и играл со струей воды, которая била из пола. Он улыбался от удивления.

«Саффроша, волшебство, да?» — умилялась певица.

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