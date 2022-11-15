Подружки в Дубае: Нюша в черном мини-платье и на шпильках отметилась на красной дорожке с Лопыревой

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица наслаждается светской жизнью за границей. Она нарядилась для выхода в свет.

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она выпустила большое количество хитов. Певица часто демонстрирует кадры из своей жизни. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым она большую часть времени посвящает семье. У них растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Меньше года назад звезда родила второго ребенка.

На этот раз Нюша предпочитает проводить время в Дубае. Ранее она признавалась, что будет жить на две страны. Певица не только уделяет время детям, но и видится с друзьями. Она любит наряжаться и порой предстает в шортах и шелковых костюмах. 

На днях Нюша отправилась на светкий раут. На красной дорожке она предстала в черном мини-платье по фигуре и кожаном жакете. Лук дополняли туфли на шпильке. Она подчеркнула свои загорелые ноги. Певица уложила волосы в аккуратные кудри. Примечательно, что она встретила там подругу Викторию Лопыреву, которая пришла в наряде с разрезами. 

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Нюша и Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие заметили, что она преобразилась. Певица на днях покрасила волосы. А наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Напомним, что в прошлом году артистка пережила измену мужа. Она смогла его простить. 

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