Подружки в Дубае: Нюша в черном мини-платье и на шпильках отметилась на красной дорожке с Лопыревой

На днях Нюша отправилась на светкий раут. На красной дорожке она предстала в черном мини-платье по фигуре и кожаном жакете. Лук дополняли туфли на шпильке. Она подчеркнула свои загорелые ноги. Певица уложила волосы в аккуратные кудри. Примечательно, что она встретила там подругу Викторию Лопыреву, которая пришла в наряде с разрезами.

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