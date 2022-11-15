Грудь поймала рукой: Нюша в юбке в облипку и алом топе не по размеру засветила свои аппетитные формы в пустыне

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что к творчеству ее приобщил отец, который был участником «Ласкового мая». Но уже несколько лет певица работает без его помощи. Она стала реже выступать, так как посвятила себя семье. Примечательно, что артистка теперь растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае с мужем Игорем Сивовым и детьми. Она не только уделяет время малышам, но и часто видится с подругами. Певица носит короткие шорты и появляется на публике в силуэтных нарядах.
На этот раз Нюша сняла видео, на котором сначала с умным видом листает журнал, на котором красуется с сыном на обложке. А потом она словно переносится в пустыню. Там певица предстала в юбке в облипку и алом топе не по размеру с пышными рукавами. Она едва не потеряла наряд, поэтому стала держать его рукой. Звезда засветила свои округлые формы.
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На этот раз поклонники были ошарашены. Многие не могут привыкнуть, что 32-летняя мама снимается в пикантных луках. «Нереально красивая», «А приличных нарядов не осталось?», «Что за девушка ослепила все вокруг!?», «Ой, а топик прям на соплях держится», «А вот юбка хорошо сидит», — стали писать подписчики.