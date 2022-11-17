В трендах сезона: Кудрявцева в костюме с жилеткой и в модной блузке с галстуком-бантом отметилась на съемках

17 ноября Кудрявцева поделилась кадрами со съемок шоу. Она покрасовалась у зеркала в черных широких брюках и приталенной жилетке в тон. Наряд дополнила белая блузка с длинными рукавами и галстуком-бантом. Блондинка выбрала наряд с трендовыми элементами. Ранее Ирина Пегова появилась на публике в такой же блузке, но алого цвета.

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