В трендах сезона: Кудрявцева в костюме с жилеткой и в модной блузке с галстуком-бантом отметилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. В 51 год блондинка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не скрывает, что раньше любила наряды со стразами и рюшами. Но со временем ее вкус изменился. Даже Ксения Собчак подмечала, что ее коллега стала одеваться более стильно.
Этой осенью Лера особенно часто ездит на съемки. Она не только ведет несколько передач, но и стала членом жюри в шоу «Суперстар». Примечательно, что телеведущая пользуется услугами стилистов, поэтому всегда предстает в ярких образах: костюмах в актуальном цвете, платьях и комбинезонах.
17 ноября Кудрявцева поделилась кадрами со съемок шоу. Она покрасовалась у зеркала в черных широких брюках и приталенной жилетке в тон. Наряд дополнила белая блузка с длинными рукавами и галстуком-бантом. Блондинка выбрала наряд с трендовыми элементами. Ранее Ирина Пегова появилась на публике в такой же блузке, но алого цвета.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 51 год. Многие также остались в восторге от ее лаконичного наряда.
«Какая вы стройная», «Просто образ для офиса! Эта блузка шикарно сидит», «Вам идет буквально все», «Лера, вы забыли постареть», «Молодильные яблоки при вас?», «Какая хорошенькая леди», — стали писать пользователи Сети.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды