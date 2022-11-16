Идеальное платье и модные леггинсы: Муцениеце устроила шопинг для подросшей дочки Прилучного, нарядив для школы

А 16 ноября Муцениеце устроила шопинг. Ее дети примерили стильные обновки. Тимофей остался в восторге от спортивного костюма в голубом цвете, а у его сестры костюм был припыленно-розовый. Также Мия покрасовалась в вязаной жилетке и леггинсах клеш с разрезами. Вторым образом стало лакончиное платье с воротником цвета океана.

«А это для Миющи! Смотрите, какая жилетка красивая! Модные леггинсы с разрезами, как у взрослых! Красота! А вот идеальное платье для того, чтобы ходить в школу! Красивое, да? Покрутись еще!» — сказала Агата.

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