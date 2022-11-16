Идеальное платье и модные леггинсы: Муцениеце устроила шопинг для подросшей дочки Прилучного, нарядив для школы

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа», а также она снялась в комедии «Честный развод». Она уже проявила себя в качестве ведущей. После развода с Павлом Прилучным звезда успевает строить карьеру и воспитывать детей.
Обычно Агата свободное время уделяет дочке Мие и сыну Тимофею. Однако в последнее время она все чаще выходит в свет, а также хвастается новыми нарядами. Примечательно, что после развода актриса постройнела и стала экспериментировать с образами.
А 16 ноября Муцениеце устроила шопинг. Ее дети примерили стильные обновки. Тимофей остался в восторге от спортивного костюма в голубом цвете, а у его сестры костюм был припыленно-розовый. Также Мия покрасовалась в вязаной жилетке и леггинсах клеш с разрезами. Вторым образом стало лакончиное платье с воротником цвета океана.
«А это для Миющи! Смотрите, какая жилетка красивая! Модные леггинсы с разрезами, как у взрослых! Красота! А вот идеальное платье для того, чтобы ходить в школу! Красивое, да? Покрутись еще!» — сказала Агата.
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Поклонники отметили, что дочка Прилучного — настоящая модница. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие уже взрослые детки», «Мия — настоящая модель», «Как дочка похожа на вас», «Просто прелесть! Особенно платье», «Приятно видеть таких модных деток», «Шикарные наряды», — стали писать пользователи Сети.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды