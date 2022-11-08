Стильно утеплилась: Агата Муцениеце с сумкой Louis Vuitton и в пуховике-дутике похвасталась лифтолуком

На этот раз Муцениеце похвасталась лифтолуком. Она покрасовалась без макияжа. Актриса облачилась в черный пуховик-дутик с принтом в виде планет. На ней также был спортивный костюм кирпичного цвета. В руках она держала сумку-шоппер Louis Vuitton.

«Посмотрите, какая куртка! Просто для меня с планетами! Кайф! Куда угодно можно ходить, теплая», – отметила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».