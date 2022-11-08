Стильно утеплилась: Агата Муцениеце с сумкой Louis Vuitton и в пуховике-дутике похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она снялась во многих картинах, включая сериал «Закрытая школа». Актриса была в браке с Павлом Прилучным и родила от негодвоих детей: сына Тьмофея и дочку Мию. Примечательно, что два года назад супруги развелись. Тогда звезда почти начала жизнь с чистого листа.
Теперь Агата активно снимается в новых проектах. Она похудела и обновила гардероб. Артистка все чаще выходит в свет в женственных образах. Она признавалась, что редко баловала себя дорогими обновками раньше.
На этот раз Муцениеце похвасталась лифтолуком. Она покрасовалась без макияжа. Актриса облачилась в черный пуховик-дутик с принтом в виде планет. На ней также был спортивный костюм кирпичного цвета. В руках она держала сумку-шоппер Louis Vuitton.
«Посмотрите, какая куртка! Просто для меня с планетами! Кайф! Куда угодно можно ходить, теплая», – отметила звезда.
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Поклонники заявила, что в 33 года она прекрасно выглядит. Многие осыпали комплиментами бывшую жену Прилучного. К слову, она не говорит о личной жизни. Но недавно Агата обнаружила розу на капоте своей машины. Она заинтригована тем, кто так красиво за ней ухаживает. Но пока актриса не знает даже его имени.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды