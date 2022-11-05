Умело скрыла изъяны фигуры: Нюша в шортах из денима и на шпильках отметилась на улицах Дубая с мужем

Нюша уже давно выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Артистка не так давно стала жить в Дубае. Теперь она приезжает на родину ради съемок и концертов. Большую часть времени певица проводит в ОАЭ с семьей. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Теперь Нюша большую часть времен посвящает наследникам. Она также видится с друзьями. На днях певица повидалась с Еленой Блиновской и даже стала частью одного из новых проектов создательницы марафонов желаний.
На этот раз Нюша снова была замечена на улицах Дубая. Она повидалась со своими друзьями. Артистка была в компании мужа Игоря Сивова. В прошлом году он ей изменил, но певица простила возлюбленного. На прогулке она отметилась в джинсовых мини-шортах и блузке белой с узором.
Наряд позволил подчеркнуть стройные ноги и скрыть изъяны фигуры. Лук дополнили белые босоножки на шпильке.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Нюша прильнула не к мужу. Многие теперь сомневаются, что брак певицы такой же крепкий, как и раньше. При этом многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Ноги шикарные», Ну выглядите прекрасно«, «Мужу словно 100 лет», «Вы красивая, тут спору нет», — стали писать подписчики.