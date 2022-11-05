Умело скрыла изъяны фигуры: Нюша в шортах из денима и на шпильках отметилась на улицах Дубая с мужем

На этот раз Нюша снова была замечена на улицах Дубая. Она повидалась со своими друзьями. Артистка была в компании мужа Игоря Сивова. В прошлом году он ей изменил, но певица простила возлюбленного. На прогулке она отметилась в джинсовых мини-шортах и блузке белой с узором.

Наряд позволил подчеркнуть стройные ноги и скрыть изъяны фигуры. Лук дополнили белые босоножки на шпильке.

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