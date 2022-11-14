Едва можно узнать: Ляйсан Утяшева поддалась трендам, представ блондинкой со светлыми бровями

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Жена Павла Воли решилась на смену имиджа.

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Однако свою спортивную карьеру она давно закончила. Теперь зрители ее знают как ведущую шоу «Новые танцы». Также она счастлива в браке с Павлом Волей. Примечательно, что у них подрастают дети Роберт и София. Пара растит наследников, но показывает их редко.

Обычно Утяшева не частая гостья на светских раутах. Но после того как ей удалось похудеть, телеведущая стала посещать показы и премии. Она каждый раз демонстрирует кутюрные наряды. При этом зачастую спортсменка делает акцент на ногах.

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На этот раз Утяшева решилась на эксперимент. Ким Кардашьян задала тренд на высветленные брюки. Телеведущая решила тоже покрасить брови, а также предстала со светлыми волосами и стрижкой каре. Жену Павла Воли сложно было узнать. 

Она стала позировать в платье с разрезами на талии. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Поклонники были сражены таким преображением. Многие заявили, что не сразу узнали Ляйсан. Фанаты пришли в восторг от ее прически. Но некоторые заподозрили, что на ней парик.

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды

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