Едва можно узнать: Ляйсан Утяшева поддалась трендам, представ блондинкой со светлыми бровями

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

На этот раз Утяшева решилась на эксперимент. Ким Кардашьян задала тренд на высветленные брюки. Телеведущая решила тоже покрасить брови, а также предстала со светлыми волосами и стрижкой каре. Жену Павла Воли сложно было узнать.

Она стала позировать в платье с разрезами на талии. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Поклонники были сражены таким преображением. Многие заявили, что не сразу узнали Ляйсан. Фанаты пришли в восторг от ее прически. Но некоторые заподозрили, что на ней парик.