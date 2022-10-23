Сама элегантность: Ляйсан Утяшева в нюдовом платье в пол на тонких бретельках появилась на шоу «Новые танцы»

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Она уже длительное время работает на телевидении и успела завоевать любовь публики. Несколько лет назад телеведущая похудела. Она призналась, что взяла себя в руки после вторых родов. И теперь звезда частая гостьях на светских раутах.
Примечательно, что Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей. У них растут сын Роберт и дочка София. Они с каждым годом становятся все самостоятельнее. А вот телеведущая этой осенью снова блистает на шоу «Новые танцы».
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На этот раз Ляйсан предстала на сцене в нюдовом платье в пол, расшитом крохотными камнями. Наряд на бретельках повторял силуэт ее фигуру. Телеведущей также собрали волосы в пучок и сделали нежный макияж с акцентом на глаза.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Утяшева. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Это лучший образ за все сезоны», «В стиле Мэрилин Монро», «Каждой маме бы так выглядеть», «Это осень элегантно», «Роскошное платье», «Прям прихорошенькая», — стали писать пользователи Сети.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды