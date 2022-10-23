Сама элегантность: Ляйсан Утяшева в нюдовом платье в пол на тонких бретельках появилась на шоу «Новые танцы»

Примечательно, что Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей. У них растут сын Роберт и дочка София. Они с каждым годом становятся все самостоятельнее. А вот телеведущая этой осенью снова блистает на шоу «Новые танцы».

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