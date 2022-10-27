«Очень гламурный образ»: Утяшева в металлизированном мини-платье и ботфортах появилась на вечеринке

Образ Ляйсан оценила для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави.

«Если исходить из определения гламура, как блеск, роскошь, то это, конечно, очень гламурный образ. Я бы сказала, что этот стиль напоминает стиль диско, когда очень много блеска, все очень подвижно. Металлизированная ткань будет прекрасно играть во время движений, во время танца, будет великолепно смотреться на любой вечеринке.

Это очень модно! Металлизированная ткань в тренде, плюс асимметрия тоже тренд сезона», – высказалась эксперт.