«Очень гламурный образ»: Утяшева в металлизированном мини-платье и ботфортах появилась на вечеринке

Ляйсан Утяшева уже давно покинула спорт. Раньше она была художественной гимнасткой. Теперь многие ее знают, как успешную телеведущую. Она больше 10 лет ведет танцевальный проект на ТНТ. Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Они видятся на работе, ездят в путешествия и воспитывают двоих детей: Роберта и Софию.
Несколько лет назад Утяшева похудела. Она стала чаще покупать люксовые наряды и выходить в свет. Телеведущая не перестает следить за фигурой. Зачастую она предстает на публике в женственных платьях.
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Накануне в Москве состоялась вечеринка, где появились многие знаменитости: Ольга Бузова, Мария Миногарова и другие селебрити. Утяшева для такого случая выбрала броский образ. Она облачилась в металлизированное платье с поясом и ботфорты, которые слились с лосинами. Жена Павла Воли подчеркнула свои стройные ноги. Поклонники были восхищены ее нарядом.
Образ Ляйсан оценила для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави.
«Если исходить из определения гламура, как блеск, роскошь, то это, конечно, очень гламурный образ. Я бы сказала, что этот стиль напоминает стиль диско, когда очень много блеска, все очень подвижно. Металлизированная ткань будет прекрасно играть во время движений, во время танца, будет великолепно смотреться на любой вечеринке.
Это очень модно! Металлизированная ткань в тренде, плюс асимметрия тоже тренд сезона», – высказалась эксперт.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro