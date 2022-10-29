Стильная пара: Ляйсан Утяшева в кожаном мини-платье с поясом и на шпильках вышла в свет с Павлом Волей

«В какой-то момент рядом с Утяшевой оказался Тимур Батрутдинов. Знаменитый холостяк поцеловал ее в висок. Воля даже не стал на это реагировать. Весь вечер пара веселилась. Телеведущая была рада, что танцевальное шоу продолжает быть в топе. Ольга Бузова тоже была на мероприятии. Она представляла шоу «Звезды в Африке».

Давно не было хороших совместных фотографий. Исправляемся. Спасибо вам за комплименты! Мне это очень поднимает настроение. Пишите в комментариях, какие ассоциации у вас возникают с нашими образами?

Испытываю гордость от официальных цифр, которые говорят, что наш проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» остаётся одним из самых топовых на телевидении.