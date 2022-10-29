Стильная пара: Ляйсан Утяшева в кожаном мини-платье с поясом и на шпильках вышла в свет с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева уже много лет строит карьеру на телевидении. При этом ранее она была успешной художественной гимнасткой и побеждала на соревнованиях. Теперь она выступает на сцене со своим шоу и снимает свои передачи, включая «Дерзкая кухня». Во всем ее поддерживает муж Павел Воля, который не перестает признаваться ей в любви.
В этом году Ляйсан продолжает вести «Новые танцы». На днях Воля также опроверг, что якобы остановили съемки «Импровизации» и Comedy Club. А 28 октября состоялась закрытая презентация нового телесезона ТНТ. Супруги оставили дочку Софию и сына Роберта дома, чтобы выйти в свет.
Примечательно, что Ляйсан облачилась в кожаное мини-платье с поясом и туфли на шпильке. Лук дополнили перчатки в тон. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Она также предпочла сделать яркий макияж и эффектную укладку. На мероприятии ее сопровождал Воля, который щегольнул в бархатном пиджаке.
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«В какой-то момент рядом с Утяшевой оказался Тимур Батрутдинов. Знаменитый холостяк поцеловал ее в висок. Воля даже не стал на это реагировать. Весь вечер пара веселилась. Телеведущая была рада, что танцевальное шоу продолжает быть в топе. Ольга Бузова тоже была на мероприятии. Она представляла шоу «Звезды в Африке».
Давно не было хороших совместных фотографий. Исправляемся. Спасибо вам за комплименты! Мне это очень поднимает настроение. Пишите в комментариях, какие ассоциации у вас возникают с нашими образами?
Испытываю гордость от официальных цифр, которые говорят, что наш проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» остаётся одним из самых топовых на телевидении.
Ожидаем яркие громкие премьеры, много новых шоу, сериалов, уникальных проектов, которым нет аналогов, новые лица, эмоции и чувства, новые прекрасные образы – все это в новом сезоне телеканала ТНТ», – написала Ляйсан.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды