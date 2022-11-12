«Нельзя быть такой роскошной»: Кудрявцева в белой блузке и юбке макси с подтяжками появилась в Кремле с Давой

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что на ее глазах повзрослели многие артисты. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она не скрывает, что стилисты подбирают ей наряды для съемок. В 51 год звезда может похвастаться стройной фигурой.
Еще недавно Кудрявцева делилась кадрами с дочкой Марией. У нее прибавилось работы, поэтому она не всегда проводит вечера дома. А накануне блондинка приехала в Кремлевский дворец. Она стала ведущей праздничного концерта в честь дня рождения канала «Муз-ТВ».
Для такого случая Лера выбрала лаконичный образ. Она покрасовалась в белой блузке и черной юбке макси на подтяжках. Блондинка сделала воздушную укладку с пышными локонами. Макияж с алой помадой завершил лук. Она подчеркнула свою талию благодаря юбке. Ее соведущим впервые за долгое время стал не Сергей Лазарев, а блогер Дава.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие признались, что в 51 года она по-прежнему находится в роскошной форме. Фанаты также отметили, что у нее получился хороший тандем с бывшим парнем Ольги Бузовой.
«Лера, нельзя быть такой роскошной», – заявил звездный фотограф Владимир Широков.
«Ох, как хороша», «Ну прям шикарная», «Выглядите просто бесподобно», «Какая юбка! Вы царица», «Какая куколка», — стали писать пользователи Сети.
Лера Кудрявцева и Дава. Фото: соцсети звезды