«Нельзя быть такой роскошной»: Кудрявцева в белой блузке и юбке макси с подтяжками появилась в Кремле с Давой

Для такого случая Лера выбрала лаконичный образ. Она покрасовалась в белой блузке и черной юбке макси на подтяжках. Блондинка сделала воздушную укладку с пышными локонами. Макияж с алой помадой завершил лук. Она подчеркнула свою талию благодаря юбке. Ее соведущим впервые за долгое время стал не Сергей Лазарев, а блогер Дава.

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