Теплые отношения переросли в любовь? Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка

Ирина Шейк уже много лет живет в Нью-Йорке. Несмотря на то, что она растит дочку Лею, манекенщица регулярно участвует в фотосессиях и показах мод.
Недавно Шейк побывала в Милане, Лондоне и Париже. Она участвовала в Неделях моды. Не раз модель демонстрировала стильные образы. А вот в Нью-Йорке она была замечена с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Они гуляли с дочкой и даже отпраздновали Хэллоуин.
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А теперь появились подтверждения, что Шейк и Купер воссоединились. Зарубежные СМИ пишут, что они не только решили сохранить отношения, но и завести второго ребенка. New York Post ссылается на совместный отпуск пары в сентябре:
«Это был настоящий семейный отдых. Им было настолько вместе хорошо, что они всерьез раздумывают о том, чтобы снова быть вместе и завести еще детей. Ирина очень хочет, чтобы у ее дочери был брат или сестра».
Теперь же 47-летний Купер чувствует то же самое и согласился с желанием своей бывшей пассии:
«Он в деле и хочет расширить их семью. Они пытаются забеременеть». А вот «вопрос о браке совершенно не обсуждается. У Брэдли, похоже, вполне европейское отношение к институту семьи».