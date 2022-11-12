Теплые отношения переросли в любовь? Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка

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А теперь появились подтверждения, что Шейк и Купер воссоединились. Зарубежные СМИ пишут, что они не только решили сохранить отношения, но и завести второго ребенка. New York Post ссылается на совместный отпуск пары в сентябре:

«Это был настоящий семейный отдых. Им было настолько вместе хорошо, что они всерьез раздумывают о том, чтобы снова быть вместе и завести еще детей. Ирина очень хочет, чтобы у ее дочери был брат или сестра».

Теперь же 47-летний Купер чувствует то же самое и согласился с желанием своей бывшей пассии: