Воссоединились: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметились на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

Однако недавно Ирина вернулась в Нью-Йорк. Она была замечена на улицах города с подрошей дочкой, которая облачилась в алое платье и рожки чертика, так как подготовилась к Хэллоуину. Примечательно, что с ними был и Брэдли.

Шейк щегольнула в черном бархатное платье в пол с глубоким вырезом. Она сочетала его с удобной обувью и клетчатой курткой. Модель оставила волосы распущенными и скрыла лицо под темными очками.

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