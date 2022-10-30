Воссоединились: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметились на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она является топ-моделью и покорила подиумы в Европе и Америке. На родину брюнетка приезжает редко. Уже давно она обосновалась в США, где растит дочку Лею. Но этой осенью она активно участвовала в Неделях моды в Милане, Лондоне и Париже.
Примечательно, что Шейк поддерживает общение с Купером, хотя ранее заверяла, что вычеркивает бывших из жизни. Но во время показа в Лондоне модель была замечена с Канье Уэстом. Им приписывали роман.
Однако недавно Ирина вернулась в Нью-Йорк. Она была замечена на улицах города с подрошей дочкой, которая облачилась в алое платье и рожки чертика, так как подготовилась к Хэллоуину. Примечательно, что с ними был и Брэдли.
Шейк щегольнула в черном бархатное платье в пол с глубоким вырезом. Она сочетала его с удобной обувью и клетчатой курткой. Модель оставила волосы распущенными и скрыла лицо под темными очками.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер, 2021 год. Фото: Global Look Press
Режиссер фильма «Звезда родилась» надел серую рубашку, брюки карго кремового оттенка и синие полуботинки. Купер был с чашкой кофе. Он держал дочку за руку, как и Ирина. Фото можно увидеть тут. Поклонники были рады такому воссоединению. Многие не оставляют надежды, что экс-влюбленные снова объявят себя парой.
К слову, на этот раз Лея была не в коляске. Ранее Шейк часто критиковали, что пятилетнюю наследницу она катает в коляске всегда.
Ирина Шейк с дочкой, 2021 год. Фото: Global Look Press