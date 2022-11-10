Без лифа во всей красе: Лопырева в платье на тесемках окунулась в бассейн, не скрыв свои прелести

Виктория Лопырева является известной персоной в России. Она уже давно не работает на телевидении. Однако поклонники продолжают восхищаться тем, как выглядит обладательница титула «Мисс Россия». Блондинка частая гостья на красных дорожках. Она регулярно предстает на публике в вечерних платьях и на шпильках.
Примечательно, что Виктория уже два года живет в Дубае, но иногда приезжает в Москву. Она почти каждый вечер проводит на вечеринках. При этом в 39 лет светская львица носит короткие платья. Она предпочитает подчеркивать достоинства.
На этот раз Лопырева выложила пикантные кадры. Она в леопардовом платье на тонких бретельках нырнула в бассейн. Блондинка стала красоваться с золотой цепочкой на шее. Наряд прилип к ее телу. Она засветила свои прелести, но грудь прикрыла руками, так как от лифчика отказалась.
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Поклонники были взбудоражены. Многие поразились тому, в какой она находится форме. «Ох какой жгучий у вас образ», «Невозможно оторвать взгляд», «Вы такая шикарная женщина», «Какая же ты красивая», «Вам удается даже в таком положении быть роскошной», «Грудь не прячьте, зачем еще отказываться от белья», — стали писать подписчики.