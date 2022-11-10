Без лифа во всей красе: Лопырева в платье на тесемках окунулась в бассейн, не скрыв свои прелести

На этот раз Лопырева выложила пикантные кадры. Она в леопардовом платье на тонких бретельках нырнула в бассейн. Блондинка стала красоваться с золотой цепочкой на шее. Наряд прилип к ее телу. Она засветила свои прелести, но грудь прикрыла руками, так как от лифчика отказалась.

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