Не скрыла выпирающий животик: Лопырева в мини-платье кораллового цвета щегольнула на вечеринке в Дубае

Виктория Лопырева уже давно стала медийной личностью. Она победила в конкурсе красоты «Мисс Россия», а потом работала телеведущей. Примечательно, что уже два года блондинка живет на две страны. Она большую часть времени проводит в Дубае. Туда блондинка перевезла и сына Марка Лео. А вот с мужем Игорем Булатовым ее видят редко.
Недавно Лопырева снова стала активно посещать светские мероприятия. Она каждый раз выбирает наряды, которые выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры. На днях блондинка в белом мини-платье повеселилась на вечеринке.
На этот раз Виктория отправилась на праздник к подруге. Она предстала миниатюрном платье кораллового цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Светская львица дополнила наряд босоножками на шпильке и сумкой в тон. Телеведущая покрасовалась перед зеркалом в уборной.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Однако некоторые подписчики посчитали, что она поправилась. Внимательные фанаты заметили выпирающий живот.
«Ох, ну просто красотка», «А животик выпирает», «Снова беременна?», «Цвет фантастический», «Хороша», «Поправилась? Одна я вижу живот?» — стали писать пользователи Сети.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды