Не скрыла выпирающий животик: Лопырева в мини-платье кораллового цвета щегольнула на вечеринке в Дубае

На этот раз Виктория отправилась на праздник к подруге. Она предстала миниатюрном платье кораллового цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Светская львица дополнила наряд босоножками на шпильке и сумкой в тон. Телеведущая покрасовалась перед зеркалом в уборной.

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