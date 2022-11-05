Сногсшибательный образ: Лопырева в бархатном корсете и силуэтной юбке в пол щегольнула на красной дорожке в Дубае

Виктория Лопырева уже давно стала популярной персоной. Ее можно увидеть как на спортивных соревнованиях, так и светских раутах. Победительница конкурса «Мисс Россия» работала на телевидении, а также была моделью. Теперь она часто организовывает фестивали и участвует в фотосессиях.
Лопырева недавно снова прилетела в Дубай. Она предпочитает жить на две страны. Сын Марк Лео путешествует вместе с ней. Блондинка в 39 лет может похвастаться стройностью. Она регулярно облачается в женственны наряды.
Накануне Виктория вышла в свет. Она появилась на международной премии. На красной дорожке модель щегольнула в бархатном корсете-бюстье. лук дополнила силуэтная атласная юбка в пол. Мерцающие туфли с открытым носком и сумка-шар со стразами завершали аутфит. Лопырева сразила публику.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
К слову, там она встретила Аниту Цой. Певица была в оранжевом платье макси с перьями свободного кроя. Она скрыла изъяны фигуры.
«В прошлом году я получила международную премию Diafa за вклад в объединение культур России и ОАЭ, это было очень важно, так как много лет мы продвигали культуру нашей страны в Арабских Эмиратах.
Я очень благодарна правительству ОАЭ за то, что стала обладательницей Golden Visa в категории: Creative. Рада проводить большую часть своей жизни в этой замечательной и безопасной стране!» – написала Лопырева.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами блондинку. «Наша красавица», «Какой у вас обворожительный образ получился», «Все такие нарядные», «Просто куколка», «До чего роскошно выглядите», «Аниту сложно узнать», — стали писать подписчики.