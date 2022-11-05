Сногсшибательный образ: Лопырева в бархатном корсете и силуэтной юбке в пол щегольнула на красной дорожке в Дубае

Накануне Виктория вышла в свет. Она появилась на международной премии. На красной дорожке модель щегольнула в бархатном корсете-бюстье. лук дополнила силуэтная атласная юбка в пол. Мерцающие туфли с открытым носком и сумка-шар со стразами завершали аутфит. Лопырева сразила публику.

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