Сногсшибательный образ: Лопырева в бархатном корсете и силуэтной юбке в пол щегольнула на красной дорожке в Дубае

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая и модель стала гостьей на международной премии в ОАЭ. Она выбрала элегантный лук для выхода в свет.

Виктория Лопырева уже давно стала популярной персоной. Ее можно увидеть как на спортивных соревнованиях, так и светских раутах. Победительница конкурса «Мисс Россия» работала на телевидении, а также была моделью. Теперь она часто организовывает фестивали и участвует в фотосессиях. 

Лопырева недавно снова прилетела в Дубай. Она предпочитает жить на две страны. Сын Марк Лео путешествует вместе с ней. Блондинка в 39 лет может похвастаться стройностью. Она регулярно облачается  в женственны наряды. 

Накануне Виктория вышла в свет. Она появилась на международной премии. На красной дорожке модель щегольнула в бархатном корсете-бюстье. лук дополнила силуэтная атласная юбка в пол. Мерцающие туфли с открытым носком и сумка-шар со стразами завершали аутфит. Лопырева сразила публику. 

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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

К слову, там она встретила Аниту Цой. Певица была в оранжевом платье макси с перьями свободного кроя. Она скрыла изъяны фигуры. 

«В прошлом году я получила международную премию Diafa за вклад в объединение культур России и ОАЭ, это было очень важно, так как много лет мы продвигали культуру нашей страны в Арабских Эмиратах.

Я очень благодарна правительству ОАЭ за то, что стала обладательницей Golden Visa в категории: Creative. Рада проводить большую часть своей жизни в этой замечательной и безопасной стране!» – написала Лопырева.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Поклонники осыпали комплиментами блондинку. «Наша красавица», «Какой у вас обворожительный образ получился», «Все такие нарядные», «Просто куколка», «До чего роскошно выглядите», «Аниту сложно узнать», — стали писать подписчики.

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