«Вот это разница! Вот лиса»: Ольга Бузова в модной рубашке под зебру отметилась с накладной челкой

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Примечательно, что артистка теперь ведет даже кулинарное шоу. А проект «Звезды в Африке» оказался одним из самых рейтинговых. В саванну звезда летала летом и успела показать десятки разных образов.
Теперь Ольга вернулась в Москву. Она то и дело щеголяет в платьях и костюмах с модными жакетами. При этом артистка скучает по лету, когда могла одеваться откровеннее. На этот раз она выложила кадры, сделанные в Африке.
Наа одном из снимков Бузова предстала в рубашке под зебру с завязками на талии. Лук дополняли белые брюки. При этом у нее были волосы собраны в конский хвост, а спереди лоб прикрывала пышная челка-шторка. На втором снимке уже не было челки, а хвост был гораздо тоньше. Артистка сменила брюки на шорты-бермуды.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники догадались, что она использовала накладную челку. Многие стали обсуждать способы ее преображения. «Очень красивые наряды, но челка накладная не к чему», «Свои такие жиденькие», «Выглядишь неестественно», «Вот это разница! Вот лиса», «Блондинка, прям не очень! Цвет даже другой на втором фото», «Челка делает вас куклой», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды