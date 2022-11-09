«Вот это разница! Вот лиса»: Ольга Бузова в модной рубашке под зебру отметилась с накладной челкой

Наа одном из снимков Бузова предстала в рубашке под зебру с завязками на талии. Лук дополняли белые брюки. При этом у нее были волосы собраны в конский хвост, а спереди лоб прикрывала пышная челка-шторка. На втором снимке уже не было челки, а хвост был гораздо тоньше. Артистка сменила брюки на шорты-бермуды.

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