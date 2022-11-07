«Просто маст-хэв»: Ольга Бузова щегольнула в костюме с мини-шортами и остромодных туфлях с бантами

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она регулярно выступает на сцене и ведет несколько передач. Артистка любит быть в центре внимания, поэтому подогревает интерес к себе. Она часто экспериментирует с имиджем. Также звезда носит яркие наряды. Поклонники критикуют ее за лишний вес, но сама ведущая довольна тем, как выглядит.
Этой осенью Ольга регулярно путешествует. Она не скрывает, что любит проводить время на море. При этом артистка в Дубае щеголяла в леопардовом мини-платье. А вот в Москве она чаще носит плащи и ботфорты.
На этот раз Бузова провела весь день на съемках. Она продемонстрировала актуальный лук в черном цвете. Артистка покрасовалась в костюме с мини-шортами и жакетом оверсайз с рукавами, усыпанными стразами. Наряд позволил подчеркнуть стройные ноги. Она также дополнила свой лук туфлями с бантиками, которые в трендах сезона.
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«Так стильно! Акценты: стразы тут, стразы тут, бантики. Ну и, конечно, внутренняя энергетика! самое главное — харизма! Снимаю, чтобы посмотрели как сияет рукав! Костюм просто маст-хэв, мне кажется! Какая красота, сегодня целый день снимаюсь», — заявила Ольга.
На этот раз артистка впечатлила поклонников. Многие отметили, что наряд ее стройнит. Она произвела на них приятное впечатление.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды