«Просто маст-хэв»: Ольга Бузова щегольнула в костюме с мини-шортами и остромодных туфлях с бантами

На этот раз Бузова провела весь день на съемках. Она продемонстрировала актуальный лук в черном цвете. Артистка покрасовалась в костюме с мини-шортами и жакетом оверсайз с рукавами, усыпанными стразами. Наряд позволил подчеркнуть стройные ноги. Она также дополнила свой лук туфлями с бантиками, которые в трендах сезона.

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