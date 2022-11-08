Без фотошопа и фильтров: Ольга Бузова в черном мини-бикини выставила напоказ свои аппетитные бедра на пляже

Теперь Бузова вернулась в Москву. Однако она выложила видео, которое сделала на побережье на курорте. Телеведущая красовалась в черном мини-бикини. Она босиком ходила по кромке воды, демонстрируя свои формы во всей красе. Артистка обнажила округлые ягодицы и упругий бюст. Она показала, как выглядит без фотошопа.

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