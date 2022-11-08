«Ого, какие формы! Раздобрела»: Ольга Бузова в шелковом платье-комбинации засветила свою грудь без лифчика

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она уже два года ведет новые передачи. Поклонники видят ее в кулинарном шоу, а также в проекте «Звезды в Африке». Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Зачастую артистка предстает в ярких нарядах. Она наряжается не только для красных дорожек.
Обычно Ольга часто пополняет гардероб. Она любит выглядеть женственно. На днях в Дубае артистка отметилась в ресторане в леопардовом мини-платье. А вот в Москве она носит кожаные наряды и плащи, но на съемках ей зачастую удается блеснуть в вечерних образах.
7 ноября Бузова предстала на съемках в шелковом платье-комбинации. Наряд на тонких бретельках скользил по ее телу. Телеведущая отказалась от лифа, засветив округлый бюст и бедра. Она грациозно выгнулась на камеру. Образ дополняли модные туфли с бантами. Съемки продлились до поздней ночи.
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Поклонники не раз в этом году подозревали Ольгу в беременности. Многие признаются, что она пополнела. Ее критикую за слишком откровенные луки. «Ну прям хороша», «Бедра стали шире плеч», «Так странно, что ты не худеешь», «Платье красивое! Цвет идет», «А широкие бедра такие откуда? И снова без лифчика», «Ого, какие формы! Раздобрела», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды