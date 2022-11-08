«Ого, какие формы! Раздобрела»: Ольга Бузова в шелковом платье-комбинации засветила свою грудь без лифчика

7 ноября Бузова предстала на съемках в шелковом платье-комбинации. Наряд на тонких бретельках скользил по ее телу. Телеведущая отказалась от лифа, засветив округлый бюст и бедра. Она грациозно выгнулась на камеру. Образ дополняли модные туфли с бантами. Съемки продлились до поздней ночи.

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