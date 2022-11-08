«Вот это кокетка получилась! А как флиртует»: Брутян подловила Прилучного в женском наряде и с макияжем

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Он уже много лет снимается в кино и успел прославиться на всю страну. Его знают благодаря ролям в картинах «На игре», «Закрытая школа», «Мажор». Он восемь лет прожил в браке с Агатой Муцениеце. В 2020 году она от него ушла, признавшись, что порой муж поднимал на нее руку.
Примечательно, что сам Прилучный обвинения опроверг. В этом году он снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Они живут в роскошном особняке. Артист регулярно выходит в свет с молодой возлюбленной.
На этот раз Брутян решила поделиться видео. Она подловила мужа, который расчесывал парик с длинными локонами. При этом Прилучный был при ярком макияже. Когда он заметил камеру, то стал флиртовать и строить глазки. Лишь щетина выдавала его настоящий пол. Зепюр попросила оценить образ актера, в котором он играет в спектакле «Авантюристы по неволе».
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Поклонники были сражены. Не все знали, что Павел перевоплощается в женский образ. «Ого, какой он», «Это ваши игры?», «Неожиданный поворот», «Вот это кокетка получилась! А как флиртует», «Ну красотка», «Можно смело сниматься в „Джазе только девушки“», «Я тащусь! Эта игра глазами», «А вам нравится? Дома так не ходит?» — стали писать пользователи Сети.