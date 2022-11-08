«Вот это кокетка получилась! А как флиртует»: Брутян подловила Прилучного в женском наряде и с макияжем

На этот раз Брутян решила поделиться видео. Она подловила мужа, который расчесывал парик с длинными локонами. При этом Прилучный был при ярком макияже. Когда он заметил камеру, то стал флиртовать и строить глазки. Лишь щетина выдавала его настоящий пол. Зепюр попросила оценить образ актера, в котором он играет в спектакле «Авантюристы по неволе».

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