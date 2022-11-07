Копия бабушки: Стеша Маликова в кукольном платье с воротником «Клодин» и лоферах Chanel предстала с родными

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Она родилась в семье Дмитрий Маликова и с малых лет ей удавалось блистать на светских раутах. Отец также брал ее собой во время путешествий. Постепенно она стала интересоваться модой и запустила свой бренд одежды. Ей нравится создавать актуальные образы.
Теперь Стеша создает наряды каждый сезон. Она рекомендует носить как брючные костюмы, так и пальто, платья и джинсы. Дочка певца часто сама носит образы, чтобы показать актуальные сочетания. А на днях она открыла свой бутик в Москве.
На этот раз Маликова в первый день предстала в черном платье макси и жакете. Ее пришли поздравить родные. Дмитрий был горд за свою наследницу. Также пришли дедушка Юрий Маликов и бабушка Людмила Вьюнкова. Юная бизнесвумен приготовила для всех украшения.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стеша Маликова с бабушкой и дедушкой. Фото: соцсети звезды
Дмитрий Маликов с дочкой. Фото: соцсети звезды
Во второй день Стеша уже встречала гостей в черном кукольном платье с воротником «Клодин». Она также дополнила лук лоферами на толстой подошве Chanel, которые сочетала с белыми носками. Юная бизнесвумен сделала акцент на стройных ногах.
«И завершающая серия открыток на память с моей семьей! Я вас очень люблю», – отметила она.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Стеша Маликова с тетей Инной. Фото: соцсети звезды
Поклонники не только поздравили Маликову, но и восхитились ее девичьим нарядом. Многие также поразились тому, как она похожа со своей бабушкой. Фанаты уверены, что женщина выглядит очень молодо.