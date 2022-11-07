Копия бабушки: Стеша Маликова в кукольном платье с воротником «Клодин» и лоферах Chanel предстала с родными

На этот раз Маликова в первый день предстала в черном платье макси и жакете. Ее пришли поздравить родные. Дмитрий был горд за свою наследницу. Также пришли дедушка Юрий Маликов и бабушка Людмила Вьюнкова. Юная бизнесвумен приготовила для всех украшения.

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