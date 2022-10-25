«Идеальный черный»: Стеша Маликова в юбке миди и модном пальто показала, как осенью выглядеть дорого

Стеша Маликова давно стала бизнес-леди. Дочка Дмитрия Маликова окончила МГИМО и теперь посвящает себя работе. Она готовится открыть магазин с одеждой, но бренд уже запустила два года назад. Наследница певца следит за модой и старается создавать актуальные образы. К осенней коллекции она подошла с особым вниманием.
Недавно Стеша показала самые модные джинсы сезона. Она также выпустила пальто в необычном цвете лазури. Дочка артиста предлагает в этом сезоне носить уютные свитеры и сочетать два цвета в образе.
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А теперь Маликова представила наряд, который выручит в любой ситуации. Она продемонстрировала монохромный образ, который всегда выглядит дорого. Бизнес-леди позировала в юбке миди и водолазке, лук дополняло лаконичное пальто в тон.
«Ничего лишнего. Идеальный черный», — заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие пришли в восторг от ее образа.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды