«Идеальный черный»: Стеша Маликова в юбке миди и модном пальто показала, как осенью выглядеть дорого

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А теперь Маликова представила наряд, который выручит в любой ситуации. Она продемонстрировала монохромный образ, который всегда выглядит дорого. Бизнес-леди позировала в юбке миди и водолазке, лук дополняло лаконичное пальто в тон.

«Ничего лишнего. Идеальный черный», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие пришли в восторг от ее образа.