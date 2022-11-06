«Ксюшка, будь начеку»: Собчак предупредили о возможной подлости со стороны Богомолова

Клинический психолог, писательница и блогер Вероника Степанова высказала интересное предположение о режиссере Константине Богомолове, жена которого – Ксения Собчак – уехала из России на фоне расследования дела о вымогательстве, в котором замешан один из ее сотрудников.
Специалист в области психологии уверена, что знаменитый постановщик вовсе не расстроен уезду скандальной жены. Ведь если Ксения пропадет насовсем, он отхватит приличное наследство.
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Степанова предположила, что Богомолов не захочет покидать свой театр и останется в Москве - будет жить в уютном доме Собчак и радоваться свободе и богатству, устраивая оргии.
«Что еще нужно для счастья? Кончина жены (причина смерти - репортаж из зоны боевых действий), скоропостижная смерть тещи (обширный инсульт) и многомиллионное наследство (пасынок отправляется в кадетское училище с круглогодичным проживанием), - пишет психолог в Telegram. - Это я к чему? Ксюшка, будь на чеку».
Напомним, 5 ноября Собчак отметила день рождения. Вот как творческий супруг поздравил ее в социальной сети.