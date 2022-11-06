«Ксюшка, будь начеку»: Собчак предупредили о возможной подлости со стороны Богомолова

Клинический психолог, писательница и блогер Вероника Степанова высказала интересное предположение о режиссере Константине Богомолове, жена которого – Ксения Собчак – уехала из России на фоне расследования дела о вымогательстве, в котором замешан один из ее сотрудников.

Специалист в области психологии уверена, что знаменитый постановщик вовсе не расстроен уезду скандальной жены. Ведь если Ксения пропадет насовсем, он отхватит приличное наследство.

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