Бросила мужа: где сейчас находится Константин Богомолов

Муж сбежавшей из России Ксении Собчак, Константин Богомолов, по некоторым данным, находится сейчас в Москве. В Сети пишут, что благоверная режиссера уехала в Европу ночью, оставив его главным по хозяйству.

В итоге худрук Театра на Малой Бронной утром принимал незваных гостей в виде следователей. Они обыскали хоромы супругов и дорогие иномарки.

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Собчак, напомним, проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательствах. Бывшей ведущей «Дома-2» грозит реальный срок.