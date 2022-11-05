«Трусиха»: Богомолов обратился к сбежавшей из России Собчак

Муж так называемой журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов остался в Москве, в то время как его благоверная сбежала в Литву с неизвестным мужчиной.

В субботу, 5 ноября, светская львица отмечает день рождения. Режиссер, долгое время хранивший молчание, публично обратился к ней.

«Такая слабая, но такая сильная. Неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая, но при этом трусиха, любимая моя Ксю! С днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить», - написал он в соцсетях.

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Собчак при этом периодически выходит на связь из Европы, но получение израильского гражданства никак не комментирует. Бывшая ведущая «Дома-2» считает, что все забудется и без этого. Но уже вряд ли.