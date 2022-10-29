«Как же я вас презираю»: сбежавшая в Латвию Собчак сделала жесткое заявление

После побега в Латвию Ксения Собчак несколько дней отмалчивалась. В итоге телеведущая, коммерческий директор которой был задержан по обвинению в вымогательстве, все же вышла на связь в своем Telegram-канале.

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Она обратилась к тем, кто буквально затравил ее в последние дни, распуская слухи и недостоверные данные.