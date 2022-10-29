«Как же я вас презираю»: сбежавшая в Латвию Собчак сделала жесткое заявление

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая вышла на связь.

После побега в Латвию Ксения Собчак несколько дней отмалчивалась. В итоге телеведущая, коммерческий директор которой был задержан по обвинению в вымогательстве, все же вышла на связь в своем Telegram-канале.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она обратилась к тем, кто буквально затравил ее в последние дни, распуская слухи и недостоверные данные. 

«У меня один вопрос ко всем, кто с таким наслаждением участвует в травле меня и моей команды: а чем вы отличаетесь от тех, кого ненавидите? Господи, как же вы все ненавидите меня за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие», — написала Ксения.

Напомним, скандал вокруг Собчак разгорелся после того, как коммерческий директор ее холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве и дал показания.

Сначала журналистку объявили подозреваемой, а затем перевели в статус свидетеля. Сама она сбежала в Латвию. В ее доме прошли обыски.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  