«Даня нанес моральную травму Жене»: Авербух высказался об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Известный хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сделал несколько заявлений о распавшейся паре проекта – блогере Дане Милохине и фигуристке Евгении Медведевой.
Напомним, несколько дней назад звезда интернета уехал из страны, заявив, что устал сниматься в ледовом шоу и не видит больше смысла в этом проекте..
«Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», – сказал Авербух.
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Новым партнером Медведевой поставили актера Федора Федотова. Устроитель шоу прокомментировал возможные сравнения прежней и новой пару участников.
«Я не думаю, что надо мериться любовью зрителей. Пара Милохин и Медведева в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо с ребятами работалось, - цитирует Авербуха портал Sports.ru. - Было создано достаточно много интересных номеров в своем амплуа молодого свежего ветра, летящих ребят. Они прекрасны. Еще раз говорю, что я всегда с добром и теплом вспоминаю нашу совместную работу».
«Как и в этом сезоне, Даня тоже подрос и уже были работы несколько в другом ключе, но все-таки они, конечно, олицетворяли юношескую, тинейджерскую любовь, если так можно сказать. Я не хочу противопоставлять, с кем будет лучше или хуже. Каждый из нас интересен по-своему. Но я думаю, что с Федей можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь».
А вот, что сказала сама Медведева после разрыва партнерских отношений с Милохиным.