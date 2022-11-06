«Даня нанес моральную травму Жене»: Авербух высказался об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Новым партнером Медведевой поставили актера Федора Федотова. Устроитель шоу прокомментировал возможные сравнения прежней и новой пару участников.

«Я не думаю, что надо мериться любовью зрителей. Пара Милохин и Медведева в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо с ребятами работалось, - цитирует Авербуха портал Sports.ru. - Было создано достаточно много интересных номеров в своем амплуа молодого свежего ветра, летящих ребят. Они прекрасны. Еще раз говорю, что я всегда с добром и теплом вспоминаю нашу совместную работу».

«Как и в этом сезоне, Даня тоже подрос и уже были работы несколько в другом ключе, но все-таки они, конечно, олицетворяли юношескую, тинейджерскую любовь, если так можно сказать. Я не хочу противопоставлять, с кем будет лучше или хуже. Каждый из нас интересен по-своему. Но я думаю, что с Федей можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь».