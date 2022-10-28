«Иллюзия»: брошенная Медведева оставила послание сбежавшему Милохину

В новом сезоне «Ледникового периода» - большой скандал. Блогер Даня Милохин решил самовольно покинуть шоу, заявив, что, мол, потерял интерес и устал сильно. Тут же юноша укатил в Дубай повышать свой уровень счастья и восполнять ресурс.

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Решение Милохина на проекте осудили. Не высказалась лишь брошенная им партнерша, фигуристка Евгения Медведева. Зато в своем микроблоге в Telegram спортсменка оставила послание – нарядившись в худи с надписью, она позировала с довольной улыбкой.

«Усталость – это иллюзия», - гласит послание на свитере.

Продюсеры «Ледникового периода» из-за поступка Милохина вынуждены были в спешке подыскивать и вводить нового напарника Медведевой. Проект в эфире не так давно, но времени для новичка упущено много, потому что на лед звезды вышли еще летом.