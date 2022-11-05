«Круче Милохина»: появились первые кадры проката Медведевой и ее нового партнера

Женя Медведева с бывшим партнером Даней Милохиным

Женя Медведева с бывшим партнером Даней Милохиным. Фото: соцсети 

Актер Федор Федотов заменил блогера в шоу «Ледниковый период».

Пока Даня Милохин отдыхает на яхте Джигана и Оксаны Самойловой, в шоу «Ледниковый период» вовсю идут репетиции и выступления.

Сайту Teleprogramma.pro стали доступны первые кадры с репетиции Евгении Медведевой и Федора Федотова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, организаторы шоу «Ледниковый период» только рады переменам. Медведева и Федотов смотрятся органично. И с новым партнером у Жени появилось больше шансов на победу в проекте. 

«Федя – это подарок. Он куда круче по-спортивному, чем Милохин (за плечами съемка в двух фильмах про коньки, где он все трюки на льду исполнял сам). Ну а по-человечески даже и говорить не о чем: интеллигентный питерский актер, вежливый, доброжелательный, культурный», – отметил источник Teleprogramma.pro.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  