«Круче Милохина»: появились первые кадры проката Медведевой и ее нового партнера

К слову, организаторы шоу «Ледниковый период» только рады переменам. Медведева и Федотов смотрятся органично. И с новым партнером у Жени появилось больше шансов на победу в проекте.

«Федя – это подарок. Он куда круче по-спортивному, чем Милохин (за плечами съемка в двух фильмах про коньки, где он все трюки на льду исполнял сам). Ну а по-человечески даже и говорить не о чем: интеллигентный питерский актер, вежливый, доброжелательный, культурный», – отметил источник Teleprogramma.pro.