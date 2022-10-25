Даня Милохин объявил, что покидает шоу «Ледниковый период», оставив Евгению Медведеву без партнера

Даня Милохин вместе с серебряным призером Олимпийский игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой стал участником проекта «Ледниковый период». Поклонники считали, что их связывают не только дружеские отношения, но и романтические.

Не успел проект выйти в эфир, а блогер уже сообщил о том, что он добровольно покинул шоу, оставив по сути Евгению без партнера.