«На один сезон!»: Стеша Маликова отметилась в черном пуховике оверсайз, который станет антитрендом

На этот раз Маликова отметилась в рваных джинсах и стеганом пуховике оверсайз глянцевого черного цвета. Она продемонстрировала объемны наряд

«Куртка мега удобная, уютная, теплая. Под любой свитер с большой промой, жакет», – отметила дочка певца.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились образом. Многие признались, что подобные пуховики искали еще в прошлом году, когда они стали популярны.