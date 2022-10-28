«На один сезон!»: Стеша Маликова отметилась в черном пуховике оверсайз, который станет антитрендом

Стеша Маликова уже давно стала вести свой бизнес. Дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон с малых лет стала интересоваться модой. Она не раз была на красных дорожках и светских раутах. Однако теперь наследница артиста создает не только вечерние платья, но и повседневные луки, так как запустила свой бренд одежды.
Зачастую Стеша демонстрирует элегантные образы. На днях она показала идеальное черное пальто на осень. Также бизнеследи носит джинсы палаццо, свитера и другие наряды, которые есть в гардеробе у каждой модницы.
На этот раз Маликова отметилась в рваных джинсах и стеганом пуховике оверсайз глянцевого черного цвета. Она продемонстрировала объемны наряд
«Куртка мега удобная, уютная, теплая. Под любой свитер с большой промой, жакет», – отметила дочка певца.
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Поклонники восхитились образом. Многие признались, что подобные пуховики искали еще в прошлом году, когда они стали популярны.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Я бы назвал эту куртку-пуховик комфортной. В ней удобно, она теплая, шея закрыта. На данный момент она не является ни трендом, ни устаревшей. Однако, наверняка, эта куртка на один сезон! Посколько оверсайз уступает место фигурным силуэтам, уже будущей зимой гиперобъем станет антитрендом.
Что касается коррекции фигуры, то выбор не удачный. Стефания выбрала более менее правильные ракурсы, но и так понятно, что в такой куртке даже стройняшка превратится в шарик на ножках», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro