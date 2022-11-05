«Я далеко от родины»: Ксения Собчак в свой день рождения поделилась кадрами с Земфирой и Ренатой Литвиновой

«Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет.

Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что «ничего не заметили». Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда».

Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень.

Спасибо всем вам за любовь и поддержку - ее все равно больше, чем клеветы и злобы. Умные люди все видят и понимают. А неумных - все равно не переубедишь. Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы – точно можно.

Спасибо всем моим друзьям, зрителям, читателям и подписчикам за то, что вы у меня есть!» – написала Собчак.