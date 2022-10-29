«Надменно топтала, набирала рейтинги»: Тимати публично «вскрыл подноготную» сбежавшей из страны Собчак

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она не раз снималась в развлекательных передачах, вела концерты и премии. Однако в последнее время блондинка предпочитала снимать собственные проекты, а также брать интервью у селебрити. Однако недавно после возращения из Дубая ей пришлось тайно покидать Россию без сына и мужа.
Собчак объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. Она ночью уехала из страны на автомобиле и в итоге попала в Литву. Выяснилось, что у нее есть израильский паспорт, который телеведущая получила в марте этого года. Ранее она отрицала, что имеет второе гражданство. Многие стали ее критиковать, даже бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов.
Раньше с ней дружил Тимати. Они вместе снимались в клипах. Однако в последнее время между ними было напряженное общение. На этот раз он высказался о скандале.
«А может пора задуматься перед тем, как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не к принадлежности к тусовкам, гораздо проще.. Называется: ощущение безнаказанности.
Это как негласный иммунитет, который проработал ни один десяток лет и отличал тебя от всех других журналистов, прикинь, он в моменте сломался. Я не злорадствую вообще, мне давно пофигу», – заявил рэпер.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он признался, что много лет назад Собчак перечеркнула все их совместными воспоминания. Артист не знает, почему она так поступила.
«Скольких людей ты «ушатала» в эфире и за его пределами? Надменно топтала, набирая рейтингги. Любая тема, любая история, любая фамилия», – добавил он.
Тимати уверен, что все про это знали, поэтому и ждали момента, когда Ксению будет за что наказать.
«Может если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевой на всем этом сером фоне, то люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием. Не знаю. Подумай, может найдешь рациональное зерно. Но скорее всего я зря распинаюсь», – отметил рэпер.
Слова Тимати. Фото: соцсети звезды