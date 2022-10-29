«Надменно топтала, набирала рейтинги»: Тимати публично «вскрыл подноготную» сбежавшей из страны Собчак

Раньше с ней дружил Тимати. Они вместе снимались в клипах. Однако в последнее время между ними было напряженное общение. На этот раз он высказался о скандале.

«А может пора задуматься перед тем, как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не к принадлежности к тусовкам, гораздо проще.. Называется: ощущение безнаказанности. Это как негласный иммунитет, который проработал ни один десяток лет и отличал тебя от всех других журналистов, прикинь, он в моменте сломался. Я не злорадствую вообще, мне давно пофигу», – заявил рэпер.

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Он признался, что много лет назад Собчак перечеркнула все их совместными воспоминания. Артист не знает, почему она так поступила.

«Скольких людей ты «ушатала» в эфире и за его пределами? Надменно топтала, набирая рейтингги. Любая тема, любая история, любая фамилия», – добавил он.

Тимати уверен, что все про это знали, поэтому и ждали момента, когда Ксению будет за что наказать.