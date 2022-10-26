Раскрыла второе гражданство: Ксения Собчак приехала в Литву с новым паспортом

Источник в Государственной пограничной службе Литвы подтвердил, что Ксения Собчак пересекла границу с помощью израильского паспорта. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Балтийской службе новостей.

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Примечательно, что ранее появлялись слухи, что Собчак получила второе гражданство, но она все опровергала.

Напомним, что Тверской суда арестовал коммерческого директора Ксении Кирилла Суханова на два месяца. По данным следствия, он и остальные фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По некоторым данным, телеграм-канал, на котором должен был появиться компромат, принадлежал Собчак, об этом пишет МК.

Пока муж телеведущей, Константин Богомолов, находится в Москве. Также она не стала забирать с собой сына, за которым теперь присматривает родня.