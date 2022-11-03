«Здесь я чувствую себя дома»: Ани Лорак рассекретила страну, где теперь находится

Ани Лорак уже давно прославилась на всю страну. Она участвовала в «Евровидении», а потом стала жить в России, где растила дочку Софию. Артистка всегда собирала полные концертные залы. Более того, она дружит с Филиппом Киркоровым. Но в этом году звезда несколько месяцев скрывалась и лишь осенью отметилась в Москве.
На этот раз Лорак провела в столице больше месяца. Она даже посетила концерт Сергея Лазарева, с которым близко дружит. А на днях артистка выпустила клип, где показала себя во всей красе. После этого, как оказалось, она уехала.
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3 ноября Лорак выложила снимки, которые были сняты в Испании. Она прогулялась по побережью. Певица была в джинсах и черном жакете. Лицо она скрыла за солнцезащитными очками.
«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома», – заявила звезда.
Поклонники были удивлены. Многие выразили надежду, что она устроила себе отпуск и вернется в Россию к Новому году. Напомним, что она оказалась в новом черном списке Украина, как и Анна Седокова, Таисия Повалий, Регина Тодоренко.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды