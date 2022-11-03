«Здесь я чувствую себя дома»: Ани Лорак рассекретила страну, где теперь находится

На этот раз Лорак провела в столице больше месяца. Она даже посетила концерт Сергея Лазарева, с которым близко дружит. А на днях артистка выпустила клип, где показала себя во всей красе. После этого, как оказалось, она уехала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».