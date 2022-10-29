Лишила дара речи: Ани Лорак в облегающих лосинах Gucci сверкнула своим «орехом» на концерте Сергея Лазарева

Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

Певица не смогла пропустить шоу своего друга. Она щегольнула в смелом наряде на публике.

Ани Лорак уже давно стала знаменитой певицей. Она в свое время ездила на «Евровидение» и подружилась с Филиппом Киркоровым. Примечательно, что до недавнего времени артистка жила в России. Однако потом она пропала из виду из-за ситуации в мире и лишь недавно певица снова стала появляться в Москве. 

На днях Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) выпустила новый клип, где предстала в смелом платье и волосами до пят. А 28 октября она посетила концерт Сергея Лазарева. Они дружат уже много лет. Для такого случая артистка выбрала женственный аутфит. 

Лорак щегольнула в облегающих лосинах с ботильонами Gucci. Наряд подчеркнул ее изящные изгибы фигуры. Певица продемонстрировала пышную пятую точку и тонкую талию. Лазарев не устоял и обнял артистку. 

«Моя любовь! Спасибо, что вчера ты была и разделила со мной этот важный для меня вечер! Люблю безгранично!» – написала звезда. 

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Ани Лорак и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

Поклонники были рады тому, что Каролина вышла в свет. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы даже не представляете как мы ждали вашего возвращения», «Каролина, ты наша красотка, самая любимая в мире», «Дива! Как же я счастлива, что рядом с вами настоящие и преданные друзья», «Фигурка у вас бесподобная», «Вы обладает шикарным орешком! Вообще не стареете», — стали писать подписчики.

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