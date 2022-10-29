Лишила дара речи: Ани Лорак в облегающих лосинах Gucci сверкнула своим «орехом» на концерте Сергея Лазарева

Лорак щегольнула в облегающих лосинах с ботильонами Gucci. Наряд подчеркнул ее изящные изгибы фигуры. Певица продемонстрировала пышную пятую точку и тонкую талию. Лазарев не устоял и обнял артистку.

«Моя любовь! Спасибо, что вчера ты была и разделила со мной этот важный для меня вечер! Люблю безгранично!» – написала звезда.

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