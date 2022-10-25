Вот чем любуется Прилучный: Брутян в кожаном мини-платье и ботфортах блеснула своими формами

Зепюр Брутян является актрисой с армянскими корнями. До недавнего времени ее мало кто знал. Однако после того, как она перестала скрывать роман с Павлом Прилучным, о ней стали писать в СМИ. Влюбленные познакомились два года назад на съемках сериала «В клетке». Но лишь в этом году у них завязались теплые отношения. Звезда «Мажора» устроил пышную свадьбу.
Теперь супруги регулярно вместе выходят в свет. Они живут в просторном загородном доме. Недавно Брутян завела собаку, которая стала их первым общим питомцем. Поклонники следят за развитием их отношений.
На этот раз Зепюр приняла участие в смелой фотосессии. Она примерила кожаное мини-платье с корсетом. Наряд не только подчеркнул ее формы, но и позволил блеснуть декольте. Жена Прилучного позировала в ботфортах на каблуке. Поклонники удивились, так как знают о вспыльчивом характере актера и его нелюбви к слишком откровенным нарядам.
«Мне всегда хочется хвалить стилистов по волосам, которые справляются с моими кудрявыми пышными волосами. Мои кудри — это отдельная история. Они слушаются только меня», — заявила Брутян.
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Многие восхитились тем, как выглядит Зепюр. Снова нашлись пользователи Сети, которые сравнили ее с Агатой Муцениеце, которая является бывшей женой Прилучного.
«Это очень дерзко», «А Паша такое одобрил?», «Фигурка красивая», «Очень смелая вы! Из приличной семьи, говорил он», «Какая огненная леди», «Кудри у вас не самое запоминающееся, а вот декольте...» — стали писать подписчики.