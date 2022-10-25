Вот чем любуется Прилучный: Брутян в кожаном мини-платье и ботфортах блеснула своими формами

Зепюр Брутян является актрисой с армянскими корнями. До недавнего времени ее мало кто знал. Однако после того, как она перестала скрывать роман с Павлом Прилучным, о ней стали писать в СМИ. Влюбленные познакомились два года назад на съемках сериала «В клетке». Но лишь в этом году у них завязались теплые отношения. Звезда «Мажора» устроил пышную свадьбу.