Прям пупс с чубчиком: Нюша показала подросшего сына в супергеройском костюме

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с наследниками. В последние два года певица редко выступает, так как посвятила себя семье. Даже папа Владимир Шурочкин переживает, что с карьерой она попрощается. Однако меньше года назад артистка стала мамой во второй раз. Она старается быть с малышами.
Вот уже длительное время Нюша живет на две страны. Этой осенью она вернулась в Дубай. Певица занимается собой, но практически не оставляет без внимания детей. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
На этот раз Нюша предстала дома. Она отпраздновала Хэллоуин в семейном кругу. Ранее певица засняла дочку, которая приготовила три костюма. А вот сына она нарядила в супергеройский наряд Бэтмена. Мальчик заметно подрос. Он уже пытается ходить. На новых фото мальчик словно позировал.
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Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Саффрон блондин. У него отрос чубчик. Многие осыпали малыша комплиментами. С ним была сестра, которая нарядилась феей. «Сын у вас милашка! Вообще не похож на вас», «Какие прелестные детки», «Так это круто! Обожаю такие костюмы», «Мальчик словно с картинки», — стали писать подписчики.