Прям пупс с чубчиком: Нюша показала подросшего сына в супергеройском костюме

На этот раз Нюша предстала дома. Она отпраздновала Хэллоуин в семейном кругу. Ранее певица засняла дочку, которая приготовила три костюма. А вот сына она нарядила в супергеройский наряд Бэтмена. Мальчик заметно подрос. Он уже пытается ходить. На новых фото мальчик словно позировал.

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