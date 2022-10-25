Саффроша с глазами-алмазами: Нюша поделилась трогательным фото с маленьким сыном и дочкой

Нюша прославилась более 15 лет назад. Она является одной из самых известных исполнительниц в стране. Певица строит отношения с Игорем Сивовым. После свадьбы она стала реже выступать. У супругов подрастает дочка Серафима-Симба. А в прошлом году артистка родила сына Саффрона. Теперь пара предпочитает жить с детьми на две страны.
Это осенью Нюша не только хвастается нарядами. Она перестала скрывать лицо младшего наследника, поэтому все чаще делится кадрами с Саффроном. Не так давно она привозила его в Москву. Артистка признавалась, что имя крохе выбрала накануне родов.
На этот раз артистка выложила архивное фото. Она поделилась кадром, на котором Симба запечатлена со своим братом на коврике для игр. При этом сын певицы был в зеленом боди с принтом. Нюша позволила разглядеть его лицо.
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Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что мальчик очень похож на отца. «Какие глаза большие», «Маленький богатырь», «Глазки похожи на алмазы», «Какие прелестные детки», «Очень милое фото», «Сынок и тут крупненький», — стали писать подписчики.
Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды