Саффроша с глазами-алмазами: Нюша поделилась трогательным фото с маленьким сыном и дочкой

На этот раз артистка выложила архивное фото. Она поделилась кадром, на котором Симба запечатлена со своим братом на коврике для игр. При этом сын певицы был в зеленом боди с принтом. Нюша позволила разглядеть его лицо.

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Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что мальчик очень похож на отца. «Какие глаза большие», «Маленький богатырь», «Глазки похожи на алмазы», «Какие прелестные детки», «Очень милое фото», «Сынок и тут крупненький», — стали писать подписчики.