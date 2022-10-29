Артистка, как мама: Нюша засняла, как подросшая дочка перевоплощается из ведьмы в фею

Нюша давно стала настоящей звездой. Она выпустила множество хитов. Однако в последние годы певица выступает крайне редко. В прошлом году она объявила о беременности. Артистка много путешествовала с мужем Игорем Сивовым и дочкой Серафимой-Симбой. У супругов родился сын Саффрон.
Теперь Нюша сидит на две страны. Она предпочитает большую часть времени проводить в Дубае. Певица часто делится кадрами, на которых нянчит сына. Она также любит наряжаться. Рядом с ней постоянно находится дочка, которая скоро отметит день рождения.
На этот раз Нюша выложила трогательное видео с малышкой. Симба покрасовалась перед камерой в наряде ведьмы с колпаком. А потом она предстала уже в пышной юбке и с крыльями феи. Девочка улыбалась, демонстрируя карнавальный наряд.
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«Все меняется, если ты этого действительно хочешь», – написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами ее дочку. «Классная такая», «Копия Нюши», «Просто прелесть», «Она показала два главных женских состояния», «Очень миленькая», «Блондинка, от мамы только разрез глаз», «Ну первый образ в тему», — стали писать подписчики.
Серафима-Симба. Фото: соцсети