Артистка, как мама: Нюша засняла, как подросшая дочка перевоплощается из ведьмы в фею

На этот раз Нюша выложила трогательное видео с малышкой. Симба покрасовалась перед камерой в наряде ведьмы с колпаком. А потом она предстала уже в пышной юбке и с крыльями феи. Девочка улыбалась, демонстрируя карнавальный наряд.

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