Бэтмен с принцессами: Нюша нарядила в карнавальные костюмы дочку и 10-месячного сына на Хэллоуин

На этот раз артистка решила подготовиться к Хэллоуину. Накануне она засняла, как дочка примеряет наряды ведьмы и феи. Оказалось, что Симбе также приглянулось платье принцессы. А вот 10-месячного сына Нюша нарядила в костюм Бэтмена. Мальчик улыбался, а мама держала его руками.

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