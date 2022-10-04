Ирина Шейк в романтичном платье с рюшами и пышными рукавами появилась на показе Chanel в Париже

Ирина Шейк уже давно стала моделью. Она родилась в небольшом городе, но потом переехала в США. Ирина смогла покорить мировые подиумы. Она также почти 5 лет прожила в отношениях с Брэдли Купером. У них подрастает дочка Лея. После расставания звезда поддерживает с ним дружеские отношения.
Этой осенью Шейк отправилась в Европу. Она приняла участие в показах многих брендов в Милане и Лондоне. Теперь модель находится в Париже, где прошлась по подиуму в нарядах Vivienne Westwood. Она произвела фурор на показе.
На этот раз Ирина снова появилась на публике. На этот раз она приняла участие в показе Chanel. Она щегольнула на подиуме в сером струящемся платье с рюшами и пышными рукавами. Романтичный наряд дополнили босоножки. Все модели были с гладкой укладкой и волосами, собранными в низкий хвост.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Шейк. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что в этом году Наталья Водянова впервые пропустила Неделю моды. По слухам, она беременна в шестой раз. Уже несколько месяцев звезда не появлялась на публике.