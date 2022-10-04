Ирина Шейк в романтичном платье с рюшами и пышными рукавами появилась на показе Chanel в Париже

На этот раз Ирина снова появилась на публике. На этот раз она приняла участие в показе Chanel. Она щегольнула на подиуме в сером струящемся платье с рюшами и пышными рукавами. Романтичный наряд дополнили босоножки. Все модели были с гладкой укладкой и волосами, собранными в низкий хвост.

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